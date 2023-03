Lowie, un petit Belge de 5 ans, se plaignait de fatigue et de maux de tête, mais la réalité fut bien pire: «Ce sont ses yeux qui ont convaincu les médecins de faire des examens plus approfondis»

Le 13 janvier dernier, le monde de Ellen Smolders, 36 ans, et Sven Vandamme, 38 ans, s’est écroulé. Le couple, originaire de Zoersel, a appris que Lowie, son fils de 5 ans, devrait mener le combat de sa vie contre une tumeur cérébrale complexe.

Lowie se plaignait de fatigue et de maux de tête depuis des mois et, après de nombreuses visites chez le médecin et une errance diagnostique, la nouvelle a fini par tomber. « Quand son œil gauche a commencé à dévier, nous avons paniqué. En fin de compte, ce sont ses yeux qui ont convaincu les médecins d’aller au-delà des examens standards », explique Ellen, à nos confrères de GVA.