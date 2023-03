Le geste scandaleux de la compagnie aérienne envers Katie, 31 ans, qui a dû annuler son son voyage à cause d’un cancer en phase terminale: «Le service client m’a souhaité un ‘prompt rétablissement’»

Lorsque Katie a réservé ses vacances en Ecosse avec son mari et sa fille, le voyage a rapidement été annulé en raison du Covid. A l’époque, la famille avait reçu un bon pour réserver de nouveaux vols une fois la situation rétablie, rapporte Bristol Live. « Nous avons immédiatement obtenu un remboursement pour le camping-car que nous avions réservé. Je suis allé sur le site Web d’easyJet et j’ai rempli un formulaire de remboursement et j’ai reçu un bon», a-t-elle expliqué. de videos Malheureusement, les médecins ont diagnostiqué un cancer en phase terminale à Katie, l’empêchant de voyager à cause de son traitement. « En décembre, on m’a diagnostiqué un cancer du cerveau en phase terminale, le médecin m’a dit que j’avais trop de tumeurs cérébrales pour les compter. »

Espérant toujours un remboursement, Katie a essayé de discuter avec le service client d’easyJet. « Je voulais juste récupérer mon argent », a-t-elle déclaré. « Je leur ai dit que j’étais en phase terminale et le service client m’a souhaité un ’prompt rétablissement’. C’était complètement offensant et insensible… Je veux créer des souvenirs et ne pas me battre avec easyJet pour le temps qu’il me reste. »