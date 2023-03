Futsal – Deux matches au sommet en Division 3

Dans le même temps, le CB Futsal Jette Bxl Cap recevra Charleroi avec pour objectif de dépasser le Fener Koekelberg au classement et surtout se reprendre après la défaite à Alost. De son côté, le Futsal Team Elite Berchem jouera un match important pour peut-être se sauver mathématiquement face au Besiktas Gent.

En Division 3, les yeux seront tournés vers le match au sommet entre les Eagles Brussels et Brunehaut pour s’adjuger la première place. Deux petits points séparent les deux formations et le vainqueur pourrait bien s’approprier la première place jusqu’au bout de la saison. Le Futsal Koekelberg disputera quant à lui un derby importantissime en D3D face à Atlas Molenbeek. En cas de victoire, les Molenbeekois pourraient prendre la tête de la série à égalité de points avec Wemmel et deux unités devant leurs adversaires du soir. C’est dire si cette rencontre sera décisive dans une série où les quatre premiers se tiennent dans un mouchoir de poche.