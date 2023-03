Manifestation étudiante à Louvain-la-Neuve contre la présence de TotalEnergies sur le campus de l’UCL

« Sur le plan social, alors que les factures d’énergie de nombreux citoyens ont littéralement explosé ces derniers mois, l’industrie des énergies fossiles réalise des bénéfices records. TotalEnergies, a réalisé le bénéfice le plus important de son histoire : 19,1 milliards d’euros pour 2022 », explique Valentine Hendrix, porte-parole des étudiants.

Une quinzaine d’étudiants se sont rassemblés devant le stand de TotalEnergies, ce jeudi 2 mars vers 13h30. L’objectif de cette manifestation totalement pacifique est de montrer qu’ils ne travailleront pas pour des entreprises qui placent leurs profits avant les gens et le vivant. Les étudiants souhaitent également que l’université prenne ses responsabilités en cessant de faire la promotion de ces entreprises, qualifiées de prédatrices.

Au niveau environnemental, les manifestants déplorent aussi la politique de l’entreprise : « TotalEnergies s’illustre par son hypocrisie écologique. L’entreprise a beau changer son nom et son logo, elle investit toujours massivement dans les combustibles fossiles. Ceux-ci représentent encore 91 % de l’activité de l’entreprise et 75 % de ses investissements », affirme Louis Droussin, autre porte-parole.

Ils ont mené leur action avec cette question : « En pleine crise climatique et sociale, est-il encore acceptable d’inviter, sur un campus universitaire, des entreprises comme TotalEnergies ? ». Les étudiants espèrent que cette manifestation résonnera comme un cri d’alarme pour leur université pour proposer un monde plus juste écologiquement et socialement.