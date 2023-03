Réforme fiscale: pour Test Achats, proposer une hausse de la TVA sur les produits de base est irresponsable

L’organisation de consommateurs a réagi en réaction au projet de réforme fiscale défendu par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Ce plan prévoit entre autres la disparition des taux réduits de TVA de 6% et 12% au profit d’un taux réduit unique de 9%. Un taux de 0% serait toutefois appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches et les produits pour la protection de l’hygiène intime et les transports en commun.