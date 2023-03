«Selfies», une surprenante association entre le dessin et la danse à l’Espace 58

Le portrait, l’autoportrait, le miroir et le selfie : c’est avec ces thèmes que les deux artistes ont imaginé une expo-spectacle, mêlant la danse et le dessin, expliquent-ils dans un communiqué de presse.

« Selfies », c’est avant tout l’histoire d’une rencontre. La rencontre de deux artistes verviétois bien connus : Thomas Delhaye et Fabienne Henrot. La rencontre de deux arts : le dessin et la danse.

Les spectateurs et visiteurs seront plongés dans le thème du regard, plus précisément du selfie et de la représentation de soi. Thomas dessine des portraits, son travail se précise, il demande à ses modèles de se photographier et de lui envoyer les selfies. Fabienne est quant à elle plongée dans la chorégraphie. L’art du geste mais l’art du regard surtout. Ses modèles sont les danseuses.