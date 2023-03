La Clinique des Nounours a soigné plus de 6.000 peluches depuis 2012

Depuis 2012, 6.291 peluches ont été soignées dans cette clinique insolite.

En 2012, Jérôme Duisit, médecin assistant aux Cliniques universitaires de Saint-Luc, décide, avec les kots à projet Pédiakot et Kot Libellule et le soutien de l’UCLouvain, de lancer une Clinique des Nounours afin de faire découvrir aux plus jeunes l’atmosphère du milieu hospitalier et de le démystifier. L’idée vient d’Allemagne, où une telle clinique existe depuis 2000. Depuis, l’événement est organisé chaque année et a déjà vu passer plus de 6.000 enfants.