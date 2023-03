Ronny Deila s’attend un match crucial pour le Standard: «Westerlo? Comme une finale de Coupe»

Ronny Deila est satisfait d’avoir pris quatre points sur six lors des deux derniers matches du Standard, à l’Union et à Anderlecht, mais il sait que son équipe a encore deux rendez-vous compliqués à gérer devant lui. Westerlo avant Bruges, un programme chargé mais qui va peut-être permettre au club liégeois de faire la différence dans la course au Top 8.

« J’ai toujours dit que ce qu’il nous restait, ce sont des finales de Coupe. Ce match en est une également. Nous avons perdu à Westerlo en début de saison, beaucoup de choses ont changé depuis mais je suis rassuré de voir qu’au final, cette équipe en a battu beaucoup d’autres et fait aujourd’hui des meilleures du championnat. Westerlo aime prendre des risques, un peu comme Genk, et est capable d’amener beaucoup de monde dans la surface adverse. De Cuyper ? C’est un super joueur, mais ce n’est pas non plus un attaquant. Il n’y a pas de plan pour le neutraliser. »