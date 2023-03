Rebaptisé «Happy # Bouncy Music», le groupe mouscronnois présente son nouveau show le 11 mars au Staquet: «Un voyage à travers les différents styles musicaux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un secret de polichinelle, la pandémie de Covid-19 a été un réel coup d’arrêt pour la culture. Tous les acteurs de ce secteur ont trinqué à des degrés divers. Le groupe « Happy Hour », aujourd’hui rebaptisé « Happy # Bouncy Music », n’a pas dérogé à la règle.

Pas de quoi pourtant faire perdre la flamme et le plaisir à Catherine Denys et sa bande. Après avoir offert au public son ancien show l’année dernière, le groupe se produira au Centre Marius Staquet, le 11 mars à 20 heures, dans un nouveau spectacle, qui fera appel à une approche plus moderne.