Un nouveau projet de parc éolien à Ohey, entre Evelette et Jallet

La société EDP Renewables Belgium envisage la construction et l’exploitation de six éoliennes à Ohey, sur un terrain entre Evelette et Jallet. Une réunion d’information préalable à la demande du permis unique aura lieu ce 14 mars, à 19h., à la salle Isbanette, rue du Grand-Chêne, 50A, à Evelette.

Les premiers contacts entre le promoteur et le collège ont eu lieu il y a quelques mois mais on connaît la position des élus oheytois. Ils ont encore rappelé leur opposition il y a quelques semaines en remettant un avis négatif pour le projet de Windvision (un mât de mesure) à Coutisse, aux Arches Royales.