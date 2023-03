Réforme fiscale: le Premier ministre Alexander De Croo confirme que le gouvernement va travailler sur base de la proposition Van Peteghem

« Le gouvernement se saisit pleinement du dossier. Si cela dépend de moi, nous commencerons à travailler dès demain ». Le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé jeudi à la Chambre l’intention du gouvernement de travailler dans les prochaines semaines à la réforme fiscale, sur base de la proposition présentée le matin même par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Ce dernier s’est donné comme objectif une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Le Premier ministre a qualifié la proposition de « base très solide » et « d’un ensemble cohérent. » Pour Alexander De Croo, le gouvernement doit garder à l’œil trois priorités dans les négociations qui vont s’ouvrir au sein de sa coalition : le travail doit rapporter plus, les PME doivent pouvoir continuer à créer des emplois et il ne doit pas y avoir d’impact sur le budget.