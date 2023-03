La Clinique Saint-Luc de Bouge sensibilise au cancer du côlon

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en Belgique. Plus de 9.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Les services de chirurgie digestive, de gastro-entérologie, d’oncologie et de radiologie de la Clinique Saint-Luc de Bouge organisent une large campagne de dépistage du cancer du côlon.

Un stand d’information sera installé dans le hall d’accueil de l’hôpital les 8, 9 et 10 mars afin de sensibiliser les patients de plus de 50 ans au risque de développer un cancer du côlon et à les accompagner dans les démarches du dépistage.