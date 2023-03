Entre-Sambre et Meuse: une journée pour tout savoir sur les jobs étudiants

Le vendredi 10 mars entre 15h et 19h, Infor Jeunes ESEM et ses partenaires accueilleront les jeunes de l’Entre-Sambre et Meuse ainsi que de la Botte du Hainaut dans leurs locaux pour une nouvelle édition des Actions job étudiant. « Il s’agit d’une des préoccupations centrales dans la vie des jeunes de 15 à 26 ans », indique Infor Jeunes. « Chaque année, c’est le thème qui génère le plus de questions dans nos centres, juste derrière l’enseignement. »

Législation, CV, aide à la recherche, contrat d’occupation étudiant… Ce sont autant de sujets qui restent souvent sans réponse pour des jeunes désirant se lancer. Cette année, la modification du solde d’heures à ne pas dépasser suscite encore plus de questionnements. Pour y répondre, une seule date sera organisée pour ces Actions job étudiant version 2023. Ainsi, le rendez-vous sera donné le 10 mars mais dans pas moins de six endroits différents.