Quelles sont les nouveautés du mois de mars 2023 sur Auvio?

10 épisodes pour les 10 ans de « Meurtres à » – à partir du 06/03 et pour 6 mois

À l’occasion des 10 ans de la série culte, Auvio propose dix épisodes de « Meurtres à ». Diffusée depuis 2013, cette collection franco-belge réalise à chaque fois un carton d’audience. Belle pioche pour Auvio !

« Motherland » (saisons 1, 2, 3) – dès le 08/03

À l’occasion de la journée des droits de la femme, Auvio ajoute les saisons 1, 2 et 3 de « Motherland » à son catalogue. Il s’agit d’une comédie sur la navigation dans les épreuves et les traumatismes de la maternité de la classe moyenne, jetant un regard unique sur les côtés hyper-compétitifs et non romantiques de la parentalité.