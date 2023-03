Une première vente DestockVIP à Dinant

Pour la première fois, une vente de vêtements à prix cassés organisé par DestockVIP a lieu à Dinant pour deux week-ends. C’est l’ancien magasin Bristol (2 Tienne de l’Europe) qui a été choisi pour accueillir cette vente le vendredi 3 de 15 à 20h, le vendredi 10 de 10 à 18h, les samedis 4 et 11 mars de 10 à 18h, et les dimanches 5 et 12 mars de 11 à 17h.

« Il y aura plus de 7.000 pièces qui seront proposées et des nouveautés parmi les marques présentes habituellement », indique le responsable de DestockVIP Gaël Laffalize. « La dernière vente à Andenne s’est bien passée, nous avons vu passer entre 700 et 900 personnes, c’est un chiffre positif pour nous. »