Une aide de plus de 550€ pour passer son permis de conduire pratique à Péruwelz

Quand on parle de réinsertion socioprofessionnelle, deux facteurs sont régulièrement pointés du doigt, selon le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo. « C’est le problème du logement », explique-t-il au conseil communal, « et le problème de la mobilité ». Pour remédier à cette seconde problématique, la Ville de Péruwelz et son Plan de Cohésion sociale ont renouvelé leur convention de partenariat avec l’ASBL Multimobil. « Cela permettra à ces personnes (NDLR : sous certaines conditions) de passer leur permis pratique, celui qui est d’ailleurs le plus cher », confirme le maïeur péruwelzien. « Celui-ci coûte désormais, pour 20 heures de cours, 852 €. Nous interviendrons à hauteur de 552,50 € pour les aider. Les 300 € qui restent seront à charge du candidat ».

Motivant

Impliquer le bénéficiaire dans le financement de sa formation est effectivement essentiel pour Vincent Palermo. « Cela contribue à sa motivation. Cela permet également au candidat de retrouver de l’espoir, le plaisir de se dire aussi qu’il participe activement à sa réinsertion et d’être tout simplement fier de lui. Il est acteur de son retour vers le chemin du travail. Et ça, c’est très important ! ».