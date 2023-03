Athlétisme: dix ans après avoir assassiné sa compagne, l’ancien athlète paralympique Oscar Pistorius pourrait être bientôt libéré

« Nous avons été informés par la commission de libération conditionnelle que l’audience aurait lieu le 31 mars », a déclaré Me Julian Knight à l’AFP. La décision est généralement connue le jour même de l’audience ou un jour plus tard.

Le sprinteur, connu dans le monde entier sous le nom de « Blade Runner » en raison de ses prothèses en fibre de carbone, a été condamné en première instance, en 2014, à cinq ans de prison pour « homicide involontaire » avant que l’acte soit requalifié en « meurtre » lors de l’appel en 2015 et la peine augmentée d’un an. Le procureur avait jugé cette peine trop légère et s’était tourné avec la cour suprême d’appel. Celle-ci l’a finalement condamné à 15 ans de prison en 2017 (peine déduite du temps déjà passé en prison soit à 13 ans et 5 mois), la peine minimum pour un meurtre en Afrique du Sud.