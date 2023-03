Un enfant fauché par une voiture à Dudelange

Le conducteur n’a vraisemblablement pas pu l’éviter et le garçon a été happé par le véhicule et a subi de graves blessures. Après avoir reçu les premiers soins médicaux d’urgence sur le lieu de l’accident, la victime a été transportée à l’hôpital pour enfants. Le parquet a été informé et un procès-verbal d’accident a été établi.