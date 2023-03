«Safe», ou Dexter et Alvaro chez Coben: une série entre «Desperate Housewives» et «Broadchurch» TF1 déterre la première série internationale d’Audrey Fleurot, avec aussi Michael C. Hall. Une création originale de Harlan Coben, dispo depuis quatre ans sur Netflix, mais uniquement en anglais. L’occasion donc de la découvrir en français ! D.R.

Par Lenny Verhelle

En manque de fictions policières, TF1 ? C’est en tout cas la question qu’on peut se poser quand on sait ce qui remplacera « Balthazar », dont la cinquième et dernière saison s’est achevée jeudi 23 février dernier, sur la Une et TF1. Alors qu’on espérait découvrir Muriel Robin dans « Master Crimes », la déclinaison frenchy de « Murder », c’est finalement Audrey Fleurot qui, dès ce jeudi 2 mars, reprend l’antenne. Non pas avec Morgane Alvaro dans la suite de « HPI », mais avec « Safe », un thriller britannique dans lequel la rousse la plus populaire du petit écran côtoie Michael C. Hall, connu surtout pour son rôle de Dexter dans la série du même nom.

Génial, sauf que « Safe » n’est pas vraiment événementiel. Déjà diffusé sur C8 (au temps où la chaîne n’était toutefois pas encore accessible en Belgique), le feuilleton est disponible depuis quatre ans sur Netflix. Les mordus de suspense ne l’ont néanmoins peut-être pas encore consommé, puisque celui-ci n’y est proposé qu’en anglais. Une aubaine pour la première chaîne d’Europe, qui nous le sort donc en prime time, et en français sinon rien.

Ecoulée au rythme de trois épisodes par soirée (pour les couche-tôt, il ne faudra pas oublier d’enregistrer), l’histoire raconte celle de Tom (Michael C. Hall), un éminent chirurgien en pédiatrie, veuf depuis peu. À l’aube d’un renouveau avec ses deux filles, le père de famille voit sa vie basculer le jour où son aînée s’évapore sans laisser de trace, tandis que son petit ami est retrouvé mort après une fête sauvage où l’alcool et la drogue ont fait des ravages. « C’est un homme normal à qui il arrive des choses folles, plutôt qu’un homme fou à qui il arrive des choses folles, ce que j’ai joué jusque-là », s’amuse l’acteur, dont le personnage n’a pour une fois rien à voir avec ces mystérieuses disparitions qu’il va tenter d’élucider.

La petite communauté privilégiée et sous haute sécurité où Tom et les siens ont élu domicile sombre alors très vite dans la paranoïa, et n’importe qui devient tour à tour suspect. « Au cours des huit épisodes, on apprend que chaque personne porte un secret à l’opposé de l’image qu’elle renvoie », précise Michael C. Hall. « C’est la particularité de Safe que de montrer que chaque personne peut être capable d’un crime. » Du (très) bon Harlan Coben Sous ses faux airs de « Desperate Housewives » à la « Broadchurch », cette série, redoutablement efficace de par ses retournements de situation, ne réinvente pas le genre pour autant. Elle reprend d’ailleurs absolument tous les éléments qui font le succès de Harlan Coben, le boss du polar, qui signe ici sa deuxième création originale pour la télévision. Plutôt pesante mais aérée de quelques scènes burlesques, sa trame, somme toute classique (un cadavre, une enquête et des flash-back), multiplie méthodiquement les énigmes et les fausses pistes, qui font qu’on accroche. Dans les faits, l’affaire se déroule sur une semaine, laissant les spectateurs sans voix quant à son dénouement.