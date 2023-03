Un problème de voisinage aurait conduit Christophe à renverser ses deux voisines à Eupen, avant de se donner la mort sur l’autoroute E40

On en sait un peu plus sur le drame qui s’est produit ce jeudi soir à Eupen. Pour rappel, un Eupenois de 40 ans, Christophe, a renversé volontairement deux de ses voisines. Il s’est ensuite tué en se jetant sous un camion sur l’autoroute E40.

Lire aussi Christophe écrase deux personnes avec sa voiture à Eupen puis est retrouvé mort sur l’autoroute à Welkenraedt: «On essaie d’y voir clair et de trouver des explications»

Mais pourquoi arriver à une telle extrémité ? Apparemment à cause de mauvaises relations de voisinage. « Il y avait un conflit de voisinage, avec une plainte et une médiation pénale qui était en cours, explique Andréa Tilgenkamp, du parquet d’Eupen. Il y avait des problèmes de bruit. » Selon le parquet, ce sont à l’heure actuelle les seules informations quant à la cause de ces faits affreux. Mais sur les réseaux sociaux, une connaissance des victimes évoque des faits de harcèlement et une plainte déposée par une des dames depuis plusieurs années pour des faits de ce type. Selon la RTBF, on évoque de la jalousie amoureuse.