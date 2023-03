La ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters veut équiper les contrôleurs De Lijn de caméras corporelles

Elle veut utiliser les bodycams comme outil dans la lutte contre la montée des agressions contre les conducteurs et les contrôleurs. Le ministre de l’Open VLD a envoyé une lettre à sa collègue fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) pour lui donner l’autorisation. Le ministre Peeters a répondu aux questions de Wim Verheyden (Vlaams Belang) et Els Robeyns (Vooruit) au Parlement flamand ce jeudi. L’année dernière, il y a eu plus de 2 250 situations d’agression à De Lijn, soit une augmentation de plus d’un cinquième. « Nous ne pouvons tolérer ces agressions », a déclaré le ministre Peeters. Selon elle, de nombreuses mesures ont été prises dans la lutte contre les agressions, allant des campagnes de sensibilisation à l’équipement des bus avec des poteaux de direction verrouillés, en passant par des caméras sur les véhicules.

Mais la ministre souhaite aller un peu plus loin. Elle a donc demandé à la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden l’autorisation d’organiser un projet pilote dans le cadre duquel les inspecteurs de De Lijn recevront une bodycam. « Cela aura un effet dissuasif sur les agresseurs d’une part et fournira également des images et des preuves qui pourront être utiles par la suite », sonne-t-elle. Si le projet pilote est évalué positivement, le système pourrait être déployé dans toute la Flandre.

En commission, le ministre a également été interrogé sur la conduite non déclarée à De Lijn. Le nombre d’amendes pour conduite non déclarée a fortement augmenté entre 2018 et 2022, passant de 35 131 à 53 195, soit une augmentation de plus de 51 %. En outre, il apparaît qu’à peine la moitié des conducteurs non déclarés qui reçoivent une amende la paient effectivement. De cette manière, De Lijn perd 3,5 millions d’euros par an.