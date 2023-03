Une nouvelle coprésidence pour Ecolo à Waterloo

Cindy Dequesne est ingénieure industrielle chimiste de formation et travaille aujourd’hui en tant que conseillère énergie-climat et développement durable au sein du cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Figure connue de la politique waterlootoise, elle a déjà occupé la fonction de coprésidente de la locale par le passé et siège depuis les dernières élections au conseil communal.

Les deux co-présidents entendent apporter une vision créative, verte et innovante pour Waterloo, le tout en mobilisant les habitantes et habitants qui ne demandent qu’à faire bouger leur commune.

Adrien Volant, diplômé en communication et politiques européennes, est le chef de cabinet adjoint et directeur de la communication de la ministre fédérale du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi. Également diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles en Musique et Arts, il continue parallèlement d’évoluer comme artiste et compositeur. Arrivé d’Ixelles fin 2022 où il siégeait comme conseiller communal dans l’équipe du bourgmestre vert Christos Doulkeridis, Adrien Volant a rapidement trouvé ses marques dans sa nouvelle commune et est bien décidé à faire bouger les choses. « Waterloo a besoin d’une vision à long terme, traduite dans un projet de redéploiement enthousiasmant, avec des responsables politiques qui s’y consacrent à 100 % », déclare-t-il.