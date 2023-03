Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke propose une modernisation du droit des patients pour mieux tenir compte de leurs souhaits

« La qualité des soins ne dépend pas seulement de la qualité des actes médicaux, mais va bien au-delà. Par exemple, un patient qui sait qu’il est atteint d’une maladie incurable peut accorder plus d’importance au temps passé à la maison avec sa famille qu’à prolonger sa vie par des interventions thérapeutiques à l’hôpital. Il peut aussi arriver qu’un patient veuille encore réaliser certains objectifs personnels auxquels il préfère donner la priorité. C’est très personnel et individuel. Il est donc important que les prestataires de soins tiennent compte autant que possible des souhaits et des attentes de leurs patients, dans les limites de leur liberté thérapeutique », a-t-il souligné.

Cette modernisation de la loi est conçue « dans l’intérêt du patient, avec le patient et par le patient ». Le patient est considéré comme une personne qui a ses préférences et ses objectifs de vie et de santé. Outre la planification, le texte permet au patient de déterminer la façon d’impliquer sa famille et ses proches dans les soins comme personne de confiance ou représentant. Les proches auront aussi le droit d’accéder au dossier médical après le décès d’un patient et la possibilité d’introduire une plainte. La nouvelle loi fera par ailleurs une part plus grande à l’information du patient, par exemple sur les qualifications et expérience professionnelles d’un prestataire de soins ou sur le coût d’un traitement.