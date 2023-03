Test – Samsung S23 Ultra: un smartphone confirmé, des photos améliorées

Il faut reconnaître qu’une fois en main, le Samsung Galaxy S23 Ultra respire l’élégance. Que l’on n’aime ou pas le form-factor – assez imposant il faut le dire –, il dégage un véritable aspect premium. Comme à son habitude, le géant sud-coréen nous offre un panel de couleurs (dont des exclus uniquement sur le store de Samsung) qui permet de trouver chaussure à son pied : Phantom Black, Cream, Green et Lavender en classique, gris, vert clair, bleu clair et rouge pour les exclus.

Le constructeur n’a pas non plus lésiné sur les matériaux : dos mat qui ne prend pas les traces de doigts, un écran Dynamic Amoled x2 de 6,8 pouces… Sans oublier le stylet, héritage du feu Note. Sans être indispensable, il vient offrir une expérience utilisateur supplémentaire. Même dans des situations inattendues : on a adoré l’utiliser pour déclencher l’appareil photo. En selfie, cela permettait une meilleure détente du bras et une tenue plus sécurisante du téléphone.

Snapdragon, enfin !

Si le design n’apporte finalement rien de neuf, il faut regarder du côté le matériel et les composants pour découvrir les vraies nouveautés. Une en particulière qui change la donne : la puce Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (avec même une exclusivité provisoire pour Samsung sur ce processeur). Jusqu’à présent, en Europe, Samsung livrait ses smartphones avec une puce maison (la Exynos). Le changement est donc appréciable car le niveau de performances n’était pas à la hauteur de celui proposé par Qualcomm. Une décision très attendue qui permet d’avoir dans les mains un smartphone réellement plus puissant.

Avec sa nouvelle génération de Galaxy S, Samsung a gommé les défauts pour livrer un téléphone auquel on peut difficilement reprocher quelque chose. Et cela vaut également pour la partie photo. Si le capteur 200Mpx semblait être un effet d’annonce, une manière de se démarquer, il faut avouer que les clichés sont nettement meilleurs que l’année dernière avec un rendu plus naturel. On ajoute à cela une possibilité de zoom impressionnante et voilà l’un des meilleurs caméraphones du marché. Même en vidéo, nous avons obtenu une qualité bluffante sans passer par les réglages, autrement dit en filmant en… 1080p.

Si le tableau est positif, on peut toujours trouver des reproches à ce S23 Ultra. Des reproches qui relèvent probablement de la subjectivité ? À nos yeux, l’OS de Samsung est trop fouillis, pas assez intuitif et gâche finalement l’expérience globale. Ajoutons également la charge toujours limitée à 45W (même si la marque se justifie en invoquant l’argument de la santé de la batterie), des boutons physiques placés sur la même tranche (pas le plus ergnomique), un bloc photo assez imposant… Il manque toujours ce petit quelque chose pour se satisfaire pleinement.