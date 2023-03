«Peter Pan & Wendy»: Disney+ dévoile la première bande-annonce du remake du célèbre dessin animé (vidéo)

Après « Le Roi Lion », « Pinocchio », « Mulan » ou encore « Aladdin », c’était logique de voir un remake de « Peter Pan ». Ce dernier ne sera pas uniquement consacré au personnage principal, mais aussi à la jeune Wendy. Ce live-action sera un peu plus sombre que l’original, sans pour autant enlever la magie du dessin animé culte.

Côté casting, on retrouve Alexander Molony dans le rôle de Peter Pan, Ever Gabo Anderson dans celui de Wendy Darling, la star Jude Law tiendra le rôle du Capitaine Crochet. Pour la fée clochette, Disney a sélectionné Yara Shahidi. Un choix qui a suscité de vives réactions, tant positives que négatives… on verra le résultat, le 28 avril sur Disney+.