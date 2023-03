Le gouvernement demande aux agences de renseignement une analyse des risques liés à TikTok: «Le Centre pour la cybersécurité a toujours appelé à la prudence»

Le sujet sera abordé la semaine prochaine au Comité stratégique du renseignement et de la sécurité (CSRS), a-t-il ajouté.

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, est sous le feu des critiques depuis que la société de technologie a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. De plus en plus de gouvernements et de parlements interdisent TikTok sur les téléphones professionnels et autres appareils professionnels de leurs employés par crainte du vol de données et de l’espionnage.