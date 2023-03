Ordinateur ou aspirateur en panne? Vêtement abîmé? Pensez au «repair café» de Pecq avant de jeter

Pecq se met au diapason de nombreuses communes, et surfe ainsi sur une tendance exacerbée par les crises que nous traversons. Avec le « repair café », d’autres solutions s’offrent en cas de panne ou d’usure, que celle de jeter, remplacer ou renvoyer à la maison-mère d’une grande enseigne, souvent à grands frais.

« Il suffit de regarder ce qui est arrivé à mon aspirateur d’une marque bien connue et onéreuse » sourit Françoise Vansaingèle, échevine et organisatrice. « Je pensais devoir en acheter un nouveau, quand quelqu’un m’a dit qu’il lui suffisait de dénicher un moteur « sans marque » pour le réparer et lui offrir dix ans de plus de bons et loyaux services ! »