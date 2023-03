Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il nous l’a prouvé durant deux heures sur son terrain de tennis privé en herbe synthétique : Yves Vanderhaeghe (53 ans), solide C15.3, détient toujours la grande forme. Sans club depuis son licenciement à Ostende, fin octobre 2022, le Roularien ne se laisse pas aller. S’il a pleinement profité de sa semaine de vacances au Cap-Vert, il s’impose une dizaine de kilomètres de jogging tous les deux jours et compte bien rapidement retrouver son temps de référence sur le semi (1h34). Et, bien sûr, un poste d’entraîneur pour faire à nouveau monter l’adrénaline.

Yves Vanderhaeghe, où en êtes-vous depuis votre licenciement à Ostende, en octobre 2022 ?

Je suis en procès avec le club. Les Côtiers me doivent un an de salaire comme c’est écrit noir sur blanc dans le contrat. Aux Pays-Bas, un club qui remercie son coach ne peut pas en engager un nouveau tant qu’il n’a pas complètement clôturé le dossier du précédent. La Belgique ferait bien de s’en inspirer. Ici, mes adjoints et moi attendons notre indemnité de départ depuis trois mois mais le KVO, qui invoque des soucis d’argent, a déjà engagé des nouveaux coachs et des nouveaux joueurs. Et il aura sa licence. Ce n’est pas normal.