Le PTB dit avoir déjà signalé les suppléments de pensions à la Chambre: «Tout le monde était au courant»

Le PTB assure jeudi avoir découvert ce régime de pension dans les documents budgétaires de la Chambre au début de cette législature. C’est la hausse soudaine des dépenses qui a attiré leur attention, indiquent-ils. Celles-ci sont passées de 26.000 euros et 27.000 euros en 2017 et 2018 à 49.000 euros et jusqu’à 88.000 euros en 2019 et 2020. Le parti a déposé un amendement visant à supprimer définitivement ces suppléments de pension, rejeté par la majorité.