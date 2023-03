Le secteur de la construction déplore la hausse de la TVA pour la rénovation : «Cela entrainera une baisse des activités»

« Cela entraînera une baisse d’activité de 4,5 % pour le secteur de la rénovation et une augmentation du coût de 3.000 à 4.500 euros pour le particulier qui souhaite rénover entièrement son logement », estime Embuild dans un communiqué.

La fédération estime qu’une telle augmentation n’a pas beaucoup de sens. « La TVA sur l’eau, l’électricité et le gaz resterait à 6 %. Compte tenu de l’objectif climatique ambitieux pour les logements et les bâtiments, il est logique de maintenir la TVA sur la rénovation et les démolitions-reconstructions à 6 % également », commente Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild.