Lutte contre les discriminations avec la 9e édition du Festival Interculturalité, à Verviers et Dison: «C’est malheureusement toujours actuel»

Ce vendredi 3 mars signe le début de la 9e édition du Festival Interculturalité à Verviers et Dison. Créé en 2015 par le tissu associatif verviétois et disonais, le festival vise à informer et sensibiliser au racisme et aux discriminations et à mettre en avant l’interculturalité à travers différents événements.