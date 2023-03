Volley - Promotion: Olne fonce tout droit vers le titre

« En jouant mal » précise le président Patrick Herbrandt. « Mathématiquement, je crois que nous devons encore gagner une fois pour être certain du titre, mais je ne vois pas comment on pourrait perdre nos derniers matches » nous dit-il en évoquant la période des transferts prématurément engagée. « Une chose est certaine, priorité aux anciens mais en cas de départ ou d’arrêt (deux grognards l’ont annoncé) il faudra remplacer poste pour poste et je crois pouvoir dire que l’arrivée de Mathieu Mercier (Waremme N2) est quasi certaine. On se réjouit de rejoindre Herstal en N3. »

P.H.