Le festival de printemps est de retour à Mons à partir du 24 mars

Le festival de printemps est de retour à Mons du 24 mars au 23 avril prochain. La Ville de Mons va installer de magnifiques décorations printanières et florales. De multiples animations seront proposées dans les rues et la grande roue fera son grand retour sur la Grand’Place.

Le samedi 25 mars, par exemple, de 14h à 18h, des œufs en chocolat seront distribués. Le 8 avril, une chasse aux œufs sera organisée au musée du Doudou. Objectif : retrouver les œufs du dragon et découvrir le mot de passe qui vous donnera accès au trésor ! Un concert de carillon est prévu le dimanche 9 avril à 14h30. Et toute une journée d’animations gratuites est proposée dans le parc du Beffroi le samedi 22 avril : grimages, ballons, etc.