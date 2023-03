Méfiance: «deux réfugiées ukrainiennes», aux comportements suspects, sonnent aux portes à Bütgenbach

Une autre maison a vu la visite des deux jeunes femmes. On y a constaté plus tard des traces d’effraction sur la porte d’entrée.

Il y a de plus en plus d’arnaques dans nos régions. Ainsi récemment à Waimes et Malmedy, deux dames se sont présentées comme bénévoles dans le but également de rentrer à l’intérieur de la maison. Alors une a distrait l’habitant pendant que l’autre femme s’éclipsait pour voler les objets de valeurs. Ici aussi, elles prétendaient récolter des dons pour les victimes ukrainiennes de la guerre.