La société montoise I-care rachète une entreprise américaine et accélère encore son expansion internationale

Il s’agit de la cinquième acquisition en six ans pour le spécialiste de la maintenance prédictive, qui prévoit par ailleurs l’ouverture de 12 filiales à l’étranger en 2023.

TAC propose depuis plus de 60 ans des formations en monitoring vibratoire et la certification ISO en vibration à destination des industries. Au total, l’entreprise a formé près de 20.000 analystes en vibration (profils d’ingénieurs), principalement aux États-Unis, explique I-care. Pour le groupe montois, cette acquisition renforce encore son expertise et son positionnement en tant que leader dans le domaine de la maintenance prédictive dans l’industrie.