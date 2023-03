Pour le retour du printemps, il faudra encore un peu de patience: «Des averses hivernales sont attendues la semaine prochaine», confirme David Dehenauw!

Et si le printemps n’est pas près d’arriver, c’est notamment la conséquence du réchauffement stratosphérique extrême, confirme le météorologue David Dehenauw à nos confrères de HLN.

« Les vents froids dans la stratosphère (la zone de l’atmosphère à une vingtaine de kilomètres au-dessus de la terre) descendent à cause de ce réchauffement dans notre couche atmosphérique. Les vents se désorganisent et ondulent, ce qui cause une vague de froid », nous expliquait précédemment le météorologue Luc Trullemans.