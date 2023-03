La Cour constitutionnelle se prononcera vendredi sur le traité avec l’Iran qui devrait mener à la libération d’Olivier Vandecasteele

Son arrêt sera décisif pour le sort d’Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge arrêté il y a plus d’un an à Téhéran et emprisonné dans des conditions inhumaines au terme d’un simulacre de procès.

Ce traité permettra l’échange entre le Tournaisien et un diplomate iranien, Assadolah Assadi, condamné en 2021 à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste contre un rassemblement de l’opposition iranienne près de Paris. Voté à la Chambre dans un climat polémique en juillet, le texte a été suspendu par la Cour constitutionnelle en décembre à la suite d’un recours de l’opposition iranienne en exil. La Haute juridiction a notamment invoqué le droit à la vie des personnes qui étaient visées par l’attentat si l’agent iranien était libéré.