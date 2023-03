Cass, une femme de 55 ans, est décédée d’hypothermie dans son appartement qu’elle ne pouvait pas chauffer: «Je ne l’ai jamais vue utiliser le chauffage, bien qu’elle vive dans l’appartement depuis plusieurs années»

Cass Terry avait lutté contre des problèmes de santé mentale et hésitait à demander de l’aide, a déclaré une enquête au tribunal du coroner d’Exeter. En plus d’être glacial, son appartement n’était pas correctement équipé et elle n’avait ni réfrigérateur ni micro-ondes, rapporte le Mirror.

La femme de 55 ans, musicienne et artiste, était sous la garde de l’équipe de santé mentale communautaire de Devon jusqu’en novembre 2020. Cependant, elle a été retrouvée morte un an plus tard après qu’un voisin a rapporté l’avoir vue allongée sur le sol alors qu’il regardait à travers la boîte aux lettres.