Catherine et Stephan ont ouvert une épicerie à la ferme des Nauwes à Gouy-lez-Piéton: vous y trouverez des fruits et des légumes de saison, des produits laitiers, des fromages...

Catherine était maraîchère du côté du Luxembourg, Stephan agriculteur à Gouy-lez-Piéton. Depuis quelques années, ils cultivent le bonheur ensemble à la ferme des Nauwes. Voici peu, ils y ont ouvert un magasin qui fait la place belle aux produits locaux et belges. Vous y trouverez les fruits et les légumes de saison provenant de la ferme, mais aussi des produits laitiers, des œufs, des jus, etc. issus d’autres exploitations du coin ou d’ailleurs.