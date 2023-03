George abat froidement sa fille de 7 ans et son épouse Emma, directrice d’école de 45 ans: «Les deux étaient inséparables»

L’enquête a révélé aujourd’hui comment Emma est décédée des suites d’un choc à la tête, d’une hémorragie et de blessures par balle à la poitrine et à l’abdomen. La petite Lettie a été tuée après avoir subi une seule blessure par balle à la tête, a déclaré le tribunal du coroner de Surrey.

Le coroner de la région, Simon Wickens, a confirmé que les corps de la mère et de la fille avaient été restitués à leur famille. « J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux amis d’Emma, y compris ceux de la communauté au sens large qu’elle a servie et les étudiants qu’elle a sans aucun doute touchés », a-t-il affirmé.

« Lettie était la fierté et la joie d’Emma », a confié sa famille. « Une petite fille adorable et dynamique avec une curiosité irrésistible, un sourire qui fait fondre le cœur et un intellect au-delà de son âge. Les deux étaient inséparables et nous sommes rassurés de savoir qu’ils le resteront. »