Participez à une opération de sauvetage des grenouilles à Besonrieux

Chaque année, en cette période, les amphibiens sortent d’hibernation pour se reproduire dans les mares et les étangs qui les ont vus naître. Les routes représentent alors un piège mortel sur leur trajet de migration amoureuse.

Durant la saison des amours, les bénévoles se mobilisent pour aider à faire traverser en toute sécurité les crapauds communs, tritons alpestres et grenouilles rousses que l’on peut trouver sur ce site de la Petite Suisse.

Pendant cette période des amours, la rue de la Petite Suisse à Besonrieux sera fermée entre 18h et 23h30. Un itinéraire de délestage sera proposé via la rue des Bois et la rue de Familleureux.