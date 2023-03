«Ça fait un pincement au coeur…»: Le concessionnaire Auto It quitte Binche pour fusionner avec le site de Cuesmes

On s’affaire dans le garage Auto It à Binche : ce vendredi, c’est le dernier jour d’ouverture du revendeur Fiat, Alfa Romeo et Jeep de la rue Zephirin Fontaine, et on prépare déjà activement les cartons. « On arrive encore à placer quelques clients ! » confie Yohann Fondacaro, le responsable du site. « Après, c’est la fermeture officielle et toute la semaine prochaine sera dédiée au déménagement. »