Francis Bekaert recasé chez Luminus: Nethys renvoie la balle à la Fédération liégeoise du PS

Un mandat d’administrateur chez Luminus à quelque 30.000 € l’année dans le cadre d’un « grand accord » pour la passation de pouvoir à Seraing. Tel était le plan imaginé par les pontes de la Fédération liégeoise du Parti socialiste à destination de Francis Bekaert. Le tout en plus de travailler pour les ministres Daerden et Morreale et en conservant la présidence de l’Intercommunale liégeoise des Eaux (CILE).

Le tout devait se faire via une désignation de l’intéressé par Nethys pour représenter le holding liégeois au sein de Luminus, donc.