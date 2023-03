Les patrons remettent «Aux Bar Oudeurs» à Theux et veulent racheter un café emblématique de Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’il a cartonné durant plusieurs mois après son ouverture à l’automne 2021, le café « Aux Bar Oudeurs » à Theux est à remettre. L’établissement a vu sa clientèle se réduire considérablement depuis pas mal de temps et les responsables ne se retrouvent plus vraiment dans l’ambiance theutoise. Ils ne se voyaient pas continuer dans ces conditions. Un repreneur est vivement recherché pour le 31 mars au plus tard.