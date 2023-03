Non, l’hiver n’est absolument pas terminé: Luc Trullemans confirme le retour «de bonnes chutes de neige» en Belgique, jusqu’à 20 cm possible par endroits!

Un anticyclone assez tenace est situé entre l’Écosse et l’Islande et se déplacera ces prochains jours très lentement vers le sud.

Comme le taux humidité augmentera nous observerons déjà, ce vendredi matin, plus de brume et localement même des brouillards en région wallonne

Les maximales atteindront 6 à 10º en Flandres et en province de Luxembourg mais afficheront seulement 3 à 6º ailleurs avec un petit vent de nord-est moins marqué que les jours précédents avec des pointes entre 25 et 45 km/h.

Le ciel se couvrira davantage la nuit suivante sauf en Gaume où persisteront des éclaircies.

Il fera moins froid sous les nuages avec 6º en bordure de mer, 1 à 4º dans l’intérieur mais entre 1 à -2º au sud du sillon Sambre et Meuse et même encore -2 à -7º sur le sud de la province de Luxembourg.

Samedi

La journée se passera le plus souvent sous les nuages sauf sur l’ouest et en Gaume où pourront être observées des éclaircies. De petites pluies seront aussi probables l’après-midi sur la moitié nord du pays.

Peu de changements dans les températures ou une légère baisse.

La nuit suivante se passera également sous les nuages avec possiblement de petites précipitations du côté de la mer et sur le nord de l’Ardenne où il neigera faiblement sur les hauteurs.

Minimales de 2 à 5º en plaine et à la côte et de 2 à -1º en Ardenne.

Dimanche

L’air venant du nord-ouest restera bien humide avec beaucoup de nuages et de rares apparitions du soleil.

Des averses de pluie ou de grésil se manifesteront surtout au nord du sillon Sambre et Meuse avec des températures ne dépassant plus 7º en plaine et 1º sur les hauts plateaux de l’est.

La nuit les giboulées s’étendront vers les régions au sud du sillon Sambre et Meuse où elles seront de neige fondante au-dessus de 400m et de neige au-dessus de 600m où 1 à 2 cm de neige sera possible au sol.

Minima 0 à 4º en général mais 0 à -2º en région ardennaise.

Lundi

Le ciel sera nuageux ou variable et des giboulées seront encore probables sur le sud-est du pays où il neigera encore sur les hauteurs dans un air où les températures diurnes ne changeront guère.

Comme une dépression polaire se creusera sur le nord de la Mer du nord, la tendance aux précipitations augmentera à partir du littoral au cours de la soirée et de la nuit avec de la pluie ou de la neige fondante et des chutes de neige au-dessus de 400-500m en Ardenne.

Évolution pour mardi et mercredi

Un front froid secondaire associé à la dépression en Mer du nord donnera assez bien de pluie et temporairement de la neige fondante et de bonnes chutes de neige en haute Ardenne où 10-20 de cm seront possibles sur les hauts plateaux.

Les maximales 2 et 5º en plaine et entre 2 et -2º en Ardenne ; les minimales afficheront dans la nuit de mardi à mercredi +3º au littoral, +2 à -1º dans l’intérieur du pays et -1 à -4º au sud du sillon Sambre et Meuse.

Tendance probable pour la fin de semaine et le week-end suivant

Il fera d’abord encore assez froid avec du gel nocturne assez répandu et encore quelques giboulées de pluie, grésil ou neige fondante en plaine et de neige en Ardenne.