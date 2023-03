Héron installe des ralentisseurs rue des Brûlées et rue d’Envoz: voici les mesures de circulation

Le premier se situe rue des Brûlées : l’accès vers et depuis Andenne durant cette période se fera via les rues Deneffe et Roua et la N921. La même déviation sera de mise pour les bus du TEC de la ligne 143 (Andenne-Huy). L’arrêt situé rue des Brûlées sera temporairement déplacé rue de Surlemez.

Le second chantier sera localisé rue d’Envoz : l’accès vers et depuis la chaussée de Wavre se fera via les rues Moray, Jonckeu et de la Campagne. Les riverains pourront toutefois accéder à leur domicile via la rue Fonet.