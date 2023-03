Pour la toute première fois, une guinguette... hivernale sera organisée à Huccorgne ce samedi!

Mais la guingette 144, c’est aussi un bon moyen de faire la fête à partir de 14h30. Deux groupes mettront l’ambiance durant l’événement : Contrast-s et The Kats Pyjamaz. À découvrir également : la fameuse Crapule, bière typique de Huccorgne, et d’autres bières artisanales, un peu moins connues. Pour les plus frileux, il y aura un espace couvert et chauffé ou une terrasse avec braseros. Les festivités prendront fin à minuit.