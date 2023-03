Vladimir Poutine au KGB: le traumatisme qui a changé sa vie à jamais…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dresde est appelée « la Florence de l’Elbe ». Une jolie petite ville, capitale de la Saxe, qui se distingue aujourd’hui essentiellement par ses musées d’art et l’architecture classique de sa vieille ville. C’est aussi dans cette ville d’Allemagne, située à la frontière Polonaise, qu’un certain Vladimir Poutine va poser ses valises entre 1985 et 1989. Alors âgé de 32 ans, il vient d’être nommé au bureau local du KGB, les services secrets russes (aujourd’hui FSB). Son tout premier poste à l’étranger. Pas franchement une sinécure.