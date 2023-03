Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’heure où les discours des footballeurs professionnels sont de plus en plus formatés, il existe encore des rencontres inattendues qui marquent les esprits. Le Courtraisien David Henen fait assurément partie de cette caste de garçons qui savent se raconter sans se la raconter, qui prennent un plaisir évident à exercer et à parler de leur métier. Muet depuis son arrivée au KVK, le 31 janvier 2022, il nous a accordé sa première longue interview durant laquelle il a évoqué sa saison à Courtrai mais aussi son amour inconditionnel pour Charleroi, qu’il affronte ce samedi. Cela tombe bien : avant cet entretien, son entraîneur, Bernd Storck, nous a prévenu qu’il ne laisserait plus parler ses joueurs à la presse d’ici la fin du championnat. Monologue en plusieurs thèmes.