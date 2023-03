La Région donne son feu vert pour 3 éoliennes à Ecaussinnes: «Il faut des compensations,» clame l’échevin Arnaud Guérard (Ecolo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nouveau rebondissement, dans le dossier du projet de 3 éoliennes de Luminus dans le zoning C à Marche-lez-Ecaussinnes. Le Gouvernement wallon, ce 24 février, a décidé d’octroyer le permis unique… plus de trois ans après l’avoir refusé, fin 2019.

Un recours avait été déposé auprès du conseil d’état par Luminus. Par la suite, le projet, modifié, avait recueilli en 2020 les avals du Fonctionnaire Délégué pour le permis d’urbanisme, du service extérieur de la Direction du Développement rural et du conseil communal d’Ecaussinnes. Il manquait juste le feu du Gouvernement wallon pour le permis unique (urbanisme+environnement). Qui vient de tomber, donc. Or, les mesures compensatoires convenues entre Luminus et Ecaussinnes ne sont plus en mesure d’être réalisées.